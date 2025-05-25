Россия вошла в тройку мировых лидеров по доходам от торговли

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов По итогам 2024 года Россия заняла третье место в мире по размеру торгового профицита, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
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