Geely доработает Coolray, Monjaro и Tugella по просьбам россиян. Что изменится?

Важная новость для российских владельцев кроссоверов Geely: как сообщает Quto.ru со ссылкой на «Авторевю», в медиасистемах Coolray, Monjaro и Tugella скоро появится поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.
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