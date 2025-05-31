На заводе «Крушик» в сербском городе Валево «в ходе плановых работ» на промышленном предприятии, выпускающем артиллерийские боеприпасы, которые поставляются преимущественно украинской армии, прогремел мощный взрыв.
В Сербии произошёл взрыв на заводе, производящем боеприпасы для ВСУ
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Иван Михайлович Строгов
Надо по всей Европе, где производят боеприпасы для ВСУ, взрывы проводить.
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8 час.
Гарибян Сусанна
Друг познаётся в беде, а пособники врага везде. Никакие они нам не братушки, змеи подколодные! Хотя чего ожидать от этой маленькой нищей Сербии? Для неё торговля оружием единственный доход, но продавая его врагу России, сербия совершила подлость, а это надо запомнить и не забывать никогда. Теперь Сербия перешла в стан врагов России со всеми исходящими последствиями. Никаких льгот, никакой помощи она получать от России не должна. И пусть взлетают на воздух её заводы, несущие смерть нашим городам и людям. Бог с нами и правда на ашей стороне.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
За что боролись...На то и напоролись...Не рой другому яму.....Братушки БЛЯ...
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2 час.
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