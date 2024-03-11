Джозеф Ньюгарден выиграл этап IndyCar в Сент-Питерсберге

IndyCarНовый сезон американской гоночной серии IndyCar стартовал в Сент-Питерсберге. Победу в первой гонке одержал американец Джозеф Ньюгарден — пилот Team Penske, стартовав с поул-позиции, сумел довести заезд до победы, которая стала его 30-м триумфом в карьере в этой серии.