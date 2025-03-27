Загадочные трубки: в Китае нашли артефакты возрастом более 140 тысяч лет

Геологи обнаружили загадочные Байгунские трубки в пещерах на западе Китая. Радиоуглеродный анализ установил, что их возраст составляет 140–150 тысяч лет, он значительно превышает время появления человека в этом регионе.
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