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Форвард «Вашингтона» Лакович — об Овечкине: «Есть шанс сыграть с ним, побыть рядом. Это очень круто»

Форвард «Вашингтона» Лакович — об Овечкине: «Есть шанс сыграть с ним, побыть рядом. Это очень круто»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Линден Лакович поделился впечатлениями от первой беседы с легендарным российским форвардом Александром Овечкиным.

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