Смотреть только по-русски! Правительство хочет запретить чиновникам иностранные телевизоры

Дмитрий Абзалов: «Корейцы должны вернуться в условия, когда у отечественного производителя будет преференция» Михаил Зубов Фото: Александр Щербак/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Абзалов Если ты гражданин, а тем более — чиновник, то не к лицу тебе смотреть в иностранный телевизор.