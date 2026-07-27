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Слюсарь сообщил о последствиях массированной атаки на Ростов-на-Дону

Слюсарь сообщил о последствиях массированной атаки на Ростов-на-Дону

В результате массированной воздушной атаки на Ростов-на-Дону погибли два человека, восемь пострадали, повреждены три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, кафе, склады, автомобили, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 27 июля в своем Telegram-канале.

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