Слюсарь сообщил о последствиях массированной атаки на Ростов-на-Дону

В результате массированной воздушной атаки на Ростов-на-Дону погибли два человека, восемь пострадали, повреждены три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, социальное учреждение, кафе, склады, автомобили, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 27 июля в своем Telegram-канале.