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Царьград

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Диетолог Рау посоветовала мужчинам есть больше мяса птиц, рыбу и морепродукты

Диетолог Рау посоветовала мужчинам есть больше мяса птиц, рыбу и морепродукты

Мужчинам необходимо есть больше морепродуктов, рыбы и птицы.Морепродукты, рыба, птица – именно этим продуктам врач-диетолог, эндокринолог, Майра Рау посоветовала мужчинам уделять больше внимания.

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