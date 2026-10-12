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Axios: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву, ожидая реакции Киева и Европы на новое мирное предложение

О переносе визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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