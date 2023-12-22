Xiaomi показала как выглядит “Диснейфон” Civi 3 Disney Strawberry Bear Китайский производит...

Xiaomi показала как выглядит “Диснейфон” Civi 3 Disney Strawberry BearКитайский производитель техники Xiaomi поделился официальными изображениями Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear, демонстрирующими все особенности дизайна этой спецверсии.
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