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Xiaomi показала как выглядит “Диснейфон” Civi 3 Disney Strawberry Bear Китайский производит...

Xiaomi показала как выглядит “Диснейфон” Civi 3 Disney Strawberry Bear Китайский производит...

Xiaomi показала как выглядит “Диснейфон” Civi 3 Disney Strawberry BearКитайский производитель техники Xiaomi поделился официальными изображениями Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear, демонстрирующими все особенности дизайна этой спецверсии.

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