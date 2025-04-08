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Феникс, голубь или орел: узнайте по месяцу рождения, какая птица — ваш покровитель

Феникс, голубь или орел: узнайте по месяцу рождения, какая птица — ваш покровитель

Феникс, голубь или орел: узнайте по месяцу рождения, какая птица — ваш покровитель Алёна ЮрьеваОказывается, не только звезды могут рассказать о вашем характере и судьбе — в это верили ещё древние римляне.

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