Феникс, голубь или орел: узнайте по месяцу рождения, какая птица — ваш покровитель Алёна ЮрьеваОказывается, не только звезды могут рассказать о вашем характере и судьбе — в это верили ещё древние римляне.
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