Турист поскользнулся во время прыжков с моста, ударился головой и не выжил

В Австралии британский турист прыгнул с моста ради развлечения, поскользнулся и не выжил. Вечером 24 марта компания отправилась на мост, с которого местные жители и приезжие часто выполняют прыжки, несмотря на предостережения местной полиции о рискованности такого отдыха.
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