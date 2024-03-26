Турист поскользнулся во время прыжков с моста, ударился головой и не выжил

В Австралии британский турист прыгнул с моста ради развлечения, поскользнулся и не выжил. Вечером 24 марта компания отправилась на мост, с которого местные жители и приезжие часто выполняют прыжки, несмотря на предостережения местной полиции о рискованности такого отдыха.