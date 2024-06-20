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TAC: США следовало рассмотреть идеи Путина по завершению конфликта на Украине

TAC: США следовало рассмотреть идеи Путина по завершению конфликта на Украине

Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден заявил изданию The American Conservative, что Вашингтону стоило рассмотреть предложение Москвы по Украине.

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