TAC: США следовало рассмотреть идеи Путина по завершению конфликта на Украине

Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден заявил изданию The American Conservative, что Вашингтону стоило рассмотреть предложение Москвы по Украине.
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