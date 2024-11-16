22-летний водитель погиб, вылетев на встречку

ДТП со смертельным исходом произошло в Крымском районе.Сегодня, около 8 часов утра, на трассе Славянск-на-Кубани – Крымск 22-летний парень на ВАЗ 21099, вылетел на встречку и врезался там в ВАЗ 2114, за рулём которого был 78-летний пенсионер.
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