22-летний водитель погиб, вылетев на встречку

ДТП со смертельным исходом произошло в Крымском районе.Сегодня, около 8 часов утра, на трассе Славянск-на-Кубани – Крымск 22-летний парень на ВАЗ 21099, вылетел на встречку и врезался там в ВАЗ 2114, за рулём которого был 78-летний пенсионер.