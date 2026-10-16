Отделение вневедомственной охраны приглашает на работу специалиста отдела кадров ( требование: высшее образование); инженера ПЦО Обращаться по телефону 89997443231 Максим Владимирович.
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