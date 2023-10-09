Съемки "Бегущего по лезвию 2099" в Северной Ирландии отменены

Планы по производству сериала Amazon Prime Video”Бегущий по лезвию 2099” претерпели изменения. Крупнобюджетный телепроект с Ридли Скоттом в качестве исполнительного продюсера не будет сниматься в Северной Ирландии на базе студии Belfast Harbour Studios, как планировалось ранее.