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Полезные советы

183 подписчика

Я просто обязана вам рассказать про волшебный напиток White Tea от NL, который активизирует метаболизм и снижает отечность.

Я просто обязана вам рассказать про волшебный напиток White Tea от NL, который активизирует метаболизм и снижает отечность.

Основа напитка – экстракты белого чая и гарцинии камбоджийской.Экстракт гарцинии камбоджийской является натуральным источником гидроксилимонной кислоты, которая нормализует уровень глюкозы в крови, что способствует уменьшению чувства голода.

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