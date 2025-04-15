Я просто обязана вам рассказать про волшебный напиток White Tea от NL, который активизирует метаболизм и снижает отечность.

Основа напитка – экстракты белого чая и гарцинии камбоджийской.Экстракт гарцинии камбоджийской является натуральным источником гидроксилимонной кислоты, которая нормализует уровень глюкозы в крови, что способствует уменьшению чувства голода.
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