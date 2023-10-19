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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 053 подписчика

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Комментарии
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p
patentlil
Хорошо, как всегда! (только, исправьте, пожалуйста &quot;при полном аншлаге&quot;, слово &quot;полный&quot; - лишнее, так какслово аншлаг значит - полный зал)
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2 н.
ВВ
Виктория Виктория
Спасибо!!!!
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2 н.
ЕТ
Елена Тимофеева
просто аншлаг - это все билеты проданы. а полный аншлаг - места нет даже на люстре.
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1 н.

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