Комроты заявил, что БМПТ может вычислить боевиков на расстоянии до 5 км

«Терминаторы» тренируются без выходных перед отправкой в зону СВО. Мощное вооружение, высокую маневренность, современные приборы обнаружения и управления огнем экипажи боевых машин поддержки танков осваивают на полигонах Центрального военного округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии