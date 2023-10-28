Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе

В поправке к резолюции, не принятой Генеральной ассамблеей ООН, содержалось резкое осуждение терактов, совершенных ХАМАС 7 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает к гуманитарному перемирию и прекращению военных действий, предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся в секторе Газа и защите гражданского населения, сотрудников ООН и гражданских объектов.
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