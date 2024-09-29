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Американский Конгресс устроил выволочку Байдену за отказ от обещаний по Украине – The Wall Street Journal

Американский Конгресс устроил выволочку Байдену за отказ от обещаний по Украине – The Wall Street Journal

Американская The Wall Street Journal. пеняет президенту Джо Байдену, что тот отказался исполнить свое обещание по Украине, затягивая предоставление обществу и Конгрессу стратегии победы и использования военной помощи Киеву.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Там дураки, которые ничего не понимают, а думают, что США великая держава, если убила всё коренное население не в такие уж давние времена.
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9 час.
Liudmila Kosteley
Надо наказывать не Байдена, хотя не надо было соглашаться. Всем было ясно, что это не Байден президент, а те, кто стоит у него за спиной и знают, что надёжно спрятались. Это ОНИ нелюди, даже звери такого не делают. Тысячи гибнуть из-за них! Клинтон с Обамой точно там. Они не будут сидеть без политики. А вы, все их ВИДИТЕ? С такой амбицией, она уж точно не будет. А Байдену тоже скоро надо будет встать перед БОГОМ.
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7 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Пора признаться Байдену , что его позывной в русской армии &quot; Баян  &quot; и афёра века не удалась и теперь американскому народу придётся отдать все долги России и извиняться . А на коленях он будет ползать до самой смерти и замаливать грехи и вообще не советует никому более пугать Россию иначе она испугает сама кого угодно . Ой что-то плохо стало и поменяйте  штанишки  скорее . Отдайте ей всё и мою пластиковую карточку тоже и у сына отберите его и тоже отдайте Путину
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6 час.

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