Американский Конгресс устроил выволочку Байдену за отказ от обещаний по Украине – The Wall Street Journal

Игорь Максаков Там дураки, которые ничего не понимают, а думают, что США великая держава, если убила всё коренное население не в такие уж давние времена.

Liudmila Kosteley Надо наказывать не Байдена, хотя не надо было соглашаться. Всем было ясно, что это не Байден президент, а те, кто стоит у него за спиной и знают, что надёжно спрятались. Это ОНИ нелюди, даже звери такого не делают. Тысячи гибнуть из-за них! Клинтон с Обамой точно там. Они не будут сидеть без политики. А вы, все их ВИДИТЕ? С такой амбицией, она уж точно не будет. А Байдену тоже скоро надо будет встать перед БОГОМ.