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$300 млрд долга ЕС перед Россией станут долгом Украине – его придётся отдавать

$300 млрд долга ЕС перед Россией станут долгом Украине – его придётся отдавать

Что подразумевает собой т.н. "изъятие замороженных на Западе российских средств", почему это будет сильным ударом по реальной экономике Евросоюза, объяснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий– Палата представителей приняла еще законопроект и о конфискации замороженных российских активов.

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