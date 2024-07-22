Управление спорта уволило пресс-секретаря решившую отметить день рождения во Франции. И хотя девушка официально не имела никаких ограничений на личную жизнь, руководитель спортивного департамента севастопольского правительства посчитал ее поступок неэтичным, вменив ей в вину симпатии к стране, занимающей враждебную позицию к России и поставляющей оружие вооруженным силам Украины, которым, в том числе, наносятся удары по Севастополю.