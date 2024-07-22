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Она увидела Париж, но умерла при этом ее карьера в Севастополе

Она увидела Париж, но умерла при этом ее карьера в Севастополе

Управление спорта уволило пресс-секретаря решившую отметить день рождения во Франции. И хотя девушка официально не имела никаких ограничений на личную жизнь, руководитель спортивного департамента севастопольского правительства посчитал ее поступок неэтичным, вменив ей в вину симпатии к стране, занимающей враждебную позицию к России и поставляющей оружие вооруженным силам Украины, которым, в том числе, наносятся удары по Севастополю.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Абсолютно правильно!! В России масса мест, где можно достойно отметить ДР
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11 час.

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