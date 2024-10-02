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Эндокринолог раскрыла способ пороботь тягу к сладостям

Эндокринолог раскрыла способ пороботь тягу к сладостям

Зависимость от сладкого может негативно сказываться на здоровье человека. Однако побороть вредную привычку можно, если заменить употребление сахара на другие продукты, говорит эндокринолог Юргита Вараева.

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