Эндокринолог раскрыла способ пороботь тягу к сладостям

Зависимость от сладкого может негативно сказываться на здоровье человека. Однако побороть вредную привычку можно, если заменить употребление сахара на другие продукты, говорит эндокринолог Юргита Вараева.
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