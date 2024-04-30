Инвесторам предлагают вложиться в строительство картинга на Хомяковском шоссе в Туле

Участок площадью 4,7 га на Хомяковском шоссе в Туле предлагают инвесторам для продажи или аренды. Территория – один из лотов, который презентовали бизнес-сообществу в ходе встречи с зампредом правительства региона Григорием Лаврухиным.
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