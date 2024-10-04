Супруга участника СВО из Ессентуков призвала ООН помочь вызволить мужа из плена

Женщина из Ессентуков Юлия Полий, чей супруг находится в плену у украинских военных и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с просьбой, чтобы мировая общественность призвала к ответу Киев за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть мужа домой.
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