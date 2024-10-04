Политика как он...
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Политика как она есть

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Супруга участника СВО из Ессентуков призвала ООН помочь вызволить мужа из плена

Супруга участника СВО из Ессентуков призвала ООН помочь вызволить мужа из плена

Женщина из Ессентуков Юлия Полий, чей супруг находится в плену у украинских военных и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с просьбой, чтобы мировая общественность призвала к ответу Киев за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть мужа домой.

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