Супруга участника СВО из Ессентуков призвала ООН помочь вызволить мужа из плена

Женщина из Ессентуков Юлия Полий, чей супруг находится в плену у украинских военных и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с просьбой, чтобы мировая общественность призвала к ответу Киев за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть мужа домой.