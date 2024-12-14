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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Снуп Дог: «Лейкерс» нужны перемены. У нас та же самая команда, что была в прошлом сезоне. Без обид, но это не работает»

Калифорнийцы идут с результатом 13-12.  «Лейкерс» нужны перемены. У нас та же самая команда, что была в прошлом сезоне.

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