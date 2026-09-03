Национальная медиа группа получила контрольную долю в ИД "Комсомольская правда"

Крупнейший российский частный медиахолдинг Национальная Медиа Группа (НМГ), которая является владельцем МИЦ «Известия», получила контрольную долю издательского дома «Комсомольская правда».
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