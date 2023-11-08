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Родственники убитых в результате атаки ХАМАС граждан Израиля требуют отставки Нетаньяху и прекращения войны в Газе

Родственники убитых в результате атаки ХАМАС граждан Израиля требуют отставки Нетаньяху и прекращения войны в Газе

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта продолжает накаляться. На фоне осуждения операции ЦАХАЛ и требований со стороны мирового сообщества незамедлительного прекращения боевых действий, наблюдается дестабилизация обстановки и внутри самого Израиля.

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