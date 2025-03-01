Tesla подает заявку на получение разрешения на услуги такси в Калифорнии, но есть одна загвоздка

Компания Tesla подала заявку в Комиссию по коммунальному хозяйству Калифорнии (CPUC) на получение разрешения на оказание транспортных услуг в штате - это необходимый первый шаг, если автопроизводитель хочет в конечном итоге запустить там сервис роботакси.