Tesla подает заявку на получение разрешения на услуги такси в Калифорнии, но есть одна загвоздка

Компания Tesla подала заявку в Комиссию по коммунальному хозяйству Калифорнии (CPUC) на получение разрешения на оказание транспортных услуг в штате - это необходимый первый шаг, если автопроизводитель хочет в конечном итоге запустить там сервис роботакси.
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