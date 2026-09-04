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Слуцкий собрал сборную из сильнейших игроков, с которыми он работал в ЦСКА

Слуцкий собрал сборную из сильнейших игроков, с которыми он работал в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в новом выпуске First& Tour с US Open составил символическую сборную из игроков армейского клуба, с которыми он работал.

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