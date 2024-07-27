Вся правда о ножах

Вообще говоря, мне редко нравится анализировать или цитировать чужие идеи. Вот почему так трудно продолжать мою диссертацию: нет ничего утомительнее, чем копаться в чужой голове, боясь сделать шаг влево или вправо из страха прослыть романистом или унылым человеком.
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