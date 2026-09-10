Сирота из Ивановской области через суд добилась квартиры

Сирота из Ивановской области добилась через суд получения квартиры до 1 марта 2027 года, хотя ранее чиновники отказали ей из-за отсутствия свободных помещений.
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