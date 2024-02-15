В КНДР испытали новые противокорабельные ракеты

Пуск противокорабельной ракеты «Падасури-6» (с) Фото Центрального телеграфного агентства Кореи На восточном побережье Корейской Народно-Демократической Республики были проведены испытательные пуски новых противокорабельных крылатых ракет «Падасури-6».
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