Полгода без побед. Разбор игры тульского «Арсенала» и «Черноморца»

Очередной матч тульского «Арсенала» не сулил надежд на положительный результат. После блеклого матча в Набережных Челнах, команда Александра Сторожука отправилась в гости к «Черноморцу», который в стартовом туре 2025 года добился убедительной победы над «Торпедо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии