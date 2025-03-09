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Тульские новости

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Полгода без побед. Разбор игры тульского «Арсенала» и «Черноморца»

Полгода без побед. Разбор игры тульского «Арсенала» и «Черноморца»

Очередной матч тульского «Арсенала» не сулил надежд на положительный результат. После блеклого матча в Набережных Челнах, команда Александра Сторожука отправилась в гости к «Черноморцу», который в стартовом туре 2025 года добился убедительной победы над «Торпедо».

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