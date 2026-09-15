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ТАСС

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На Ставрополье проведут проект для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

На Ставрополье проведут проект для людей с поражением опорно-двигательного аппарата

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Проект по адаптивному конному спорту для людей с поражением опорно-двигательного аппарата впервые проведут в центре иппотерапии "Целебные Ессентуки" в 2027 году.

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