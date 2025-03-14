Смоленские власти опровергли аварийное состояние моста на улице Беляева

Ранее эксперты провели техобследование моста, которое показало исправность конструкции Мост на улице Беляева не является аварийным, заявили в администрации Смоленска в ответ на сообщения в соцсети о том, что мост якобы «ходит ходуном».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии