❗️⚡️Перспективный самолёт стратегической радиотехнической разведки и РЭБ ASOJ 23-A разработан специалистами турецкой военно-промышленной компании Aselsan.
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❗️⚡️Перспективный самолёт стратегической радиотехнической разведки и РЭБ ASOJ 23-A разработан специалистами турецкой военно-промышленной компании Aselsan.