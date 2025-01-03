Опасный прохожий. Врач Ларина: 12 болезней, «живущих» в общественных местах

Общественные места полны опасностей, там чем только не заражаются. А чем именно? Об этом aif.ru рассказала заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, профессор, д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии