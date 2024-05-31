Сегодня отмечается Всемирный день без табака. День был учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям, а также к эффективным мерам по снижению уровня потребления табака.