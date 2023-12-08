Мэр Братска представил отчет о работе администрации за год

8 декабря мэр города Братска Сергей Серебренников представил ежегодный отчет о работе администрации. На оглашении отчета присутствовали депутат Госдумы Александр Якубовский, спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников и депутаты региона, представители министерств правительства области, правоохранительных органов.
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