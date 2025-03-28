Сюжетный боевик MindsEye от студии экс-продюсера GTA получил дату выхода и взрывн...

Сюжетный боевик MindsEye от студии экс-продюсера GTA получил дату выхода и взрывной трейлер — в российском Steam доступен предзаказИздатель IO Interactive объявил дату выхода приключенческого экшена MindsEye от шотландско-венгерской студии Build a Rocket Boy, основанной экс-президентом Rockstar North Лесли Бензисом (Leslie Benzies).
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