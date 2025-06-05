Свердловские депутаты готовятся к перестройке муниципальной власти

Власти Свердловской области в ближайшее время решат, что делать с управлением на местах. Будет выбрана система организации местного самоуправления — она станет одноуровневой, смешанной либо останется двухуровневой.
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