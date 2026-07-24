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Царьград

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Главное за ночь и утро 24 июля: ВСУ объявили войну WB? Огненные клещи для Одессы, бунт в Армении

Главное за ночь и утро 24 июля: ВСУ объявили войну WB? Огненные клещи для Одессы, бунт в Армении

На фоне сообщений об ударах по украинской инфраструктуре, в том числе по Одессе, и новых атак на склады Wildberries в России, вспыхнул и армянский аграрный протест: фермеры перекрывают трассы, требуя спасти урожай и остановить разорение.

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