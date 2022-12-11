Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Макрон прилетит в Катар на полуфинал ЧМ-2022 между Францией и Марокко

Макрон прилетит в Катар на полуфинал ЧМ-2022 между Францией и Марокко

Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал ЧМ-2022 с участием сборной Франции. Об этом рассказал депутат Национального собрания Франции Лоран Джакобелли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх