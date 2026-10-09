HR-эксперт Гринькова: соискатели снижают зарплатные запросы из-за конкуренции

Эксперт по подбору персонала Светлана Гринькова объяснила снижение зарплатных ожиданий россиян ростом конкуренции за рабочие места и сокращением возможностей соискателей диктовать свои условия работодателям.
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