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HR-эксперт Гринькова: соискатели снижают зарплатные запросы из-за конкуренции

HR-эксперт Гринькова: соискатели снижают зарплатные запросы из-за конкуренции

Эксперт по подбору персонала Светлана Гринькова объяснила снижение зарплатных ожиданий россиян ростом конкуренции за рабочие места и сокращением возможностей соискателей диктовать свои условия работодателям.

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