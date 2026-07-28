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AIRI: зрители чаще предпочитают сдержанные версии снимков авторским интерпретациям

AIRI: зрители чаще предпочитают сдержанные версии снимков авторским интерпретациям

Исследователи Института AIRI, ИППИ РАН, МФТИ и фотограф Майкл Фриман представили REPID — первый набор данных об эстетическом восприятии обработки фотографий через сравнение разных рендеров одной сцены реальными зрителями.

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