Заберут из кармана не глядя: за 1 действие в Новый год ГИБДД злостно штрафует

За одно действие в Новый год ГИБДД злостно штрафует. Детали сообщает портал "За рулем" (18+). В России введены строгие правила и штрафы за перевозку пиротехники, включая бенгальские огни, которые считаются опасным грузом.
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