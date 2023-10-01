Эксперт Борисов посоветовал запасти ящик импортного вина перед ростом цен

В ближайшие полгода вино отечественного и зарубежного производства будет дорожать из-за повышения ввозных пошлин и ставки акциза, а также общей инфляции на все продукты, поэтому любителям этого вида алкогольных напитков разумно сделать запасы по текущим ценам.
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