Эксперт Борисов посоветовал запасти ящик импортного вина перед ростом цен

В ближайшие полгода вино отечественного и зарубежного производства будет дорожать из-за повышения ввозных пошлин и ставки акциза, а также общей инфляции на все продукты, поэтому любителям этого вида алкогольных напитков разумно сделать запасы по текущим ценам.